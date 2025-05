Aposentados ensaiam protesto durante inauguração da Casa de Parto em Serra Talhada

Professores aposentados e pensionistas do município de Serra Talhada denunciaram, nesta quinta-feira (8), que a Prefeitura segue sem repassar aos bancos os valores descontados em folha referentes a empréstimos consignados. Segundo relatos, mesmo com os descontos sendo efetuados nos contracheques desde janeiro, os valores não têm sido enviados às instituições financeiras, gerando inadimplência e inscrição dos servidores nos órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa.

A professora aposentada Ana Xavier, uma das vozes mais ativas no grupo de servidores afetados, voltou a denunciar o que classifica como “descaso, imoralidade e irresponsabilidade” por parte da gestão municipal. “O município pagou o mês de fevereiro, restando março, abril e maio”.

“Pagaram 40% adiantado a cantor para subir no palco, mas não pagam o que é nosso? Estão brincando com a dignidade de quem trabalhou a vida toda. Eu não sou oposição nem situação. Eu sou uma trabalhadora que teve o dinheiro descontado do meu contracheque e que agora está impedida de comprar medicamento para o filho”, completou.

Em uma mensagem que circula em grupos de WhatsApp, ela sugere que a categoria proteste nesta sexta-feira (09), durante a inauguração da Casa de Parto Normal de Serra Talhada, localizada no bairro José Rufino (Caxixola). O evento contará com a presença de dois ministros do Governo Federal – Alexandre Padilha (Saúde) e Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) –, além dos senadores Humberto Costa e Teresa Leitão.

A inauguração está marcada para as 13h desta sexta-feira (9). Os servidores esperam aproveitar a presença das autoridades nacionais para dar visibilidade à situação e cobrar providências urgentes. “Não vou aceitar calada. Trabalhei, contribuí, e agora exigimos respeito e dignidade”, completou Ana.