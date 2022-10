Arcebispo de Aparecida pede que fiéis votem e vençam ‘dragões do ódio e mentira’

O arcebispo de Aparecida do Norte, Dom Orlando Brandes, disse aos fiéis que eles devem votar para dar “prioridade ao bem, a verdade e à Justiça que o povo merece”. Durante uma das missas em homenagem a Nossa Senhora Aparecida nesta quarta-feira (12), Dom Orlando fez uma analogia com os “dragões” que a sociedade precisaria enfrentar.

“O dragão que é o tentador, o dragão que já foi vencido é a pandemia, mas temos o dragão do ódio, que faz tanto mal. E o dragão da mentira”, disse. Ele continuou: “E o dragão do desemprego, o dragão da fome, o dragão da incredulidade.”

Em outro trecho, o arcebispo disse que “falta pão” no país, e que “é necessário exercer esse direito e poder do povo”. As falas ocorrem horas antes de o próprio presidente Jair Bolsonaro chegar para acompanhar a missa de Nossa Senhora Aparecida. Mais cedo, Bolsonaro esteve em Minas Gerais rezando com outra liderança evangélica.

ricardoantunes