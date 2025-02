ASSESSORA DA DEPUTADA ROSA AMORIM (PT), É VICE-PRESIDENTE DE ONG SUSPEITA DE IRREGULARIDADES NA DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS EM PERNAMBUCO

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) suspendeu o contrato com uma ONG pernambucana após o jornal O Globo apontar supostas irregularidades no serviço de distribuição de marmitas que a entidade oferece em colaboração com o governo federal.

A organização não-governamental é a Associação da Juventude Camponesa Nordestina Terra Livre, que tem como vice-presidente Ana Lúcia Gusmão Brindeiro, assessora da deputada estadual Rosa Amorim (PT). A ONG firmou contrato de R$3 milhões no âmbito do programa Cozinha Solidária, do Ministério do Desenvolvimento Social, para fazer a distribuição de refeições a pessoas em situação de vulnerabilidade social em Pernambuco.

Segundo O Globo, a organização informou dados de beneficiários incoerentes na prestação de contas ao MDS, incluindo CPFs inconsistentes ou pertencentes a pessoas diferentes das apresentadas na relação.

Com a denúncia, o ministério suspendeu o termo de colaboração com a entidade e acionou a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Polícia Federal (PF) para investigar o caso.

Ao O Globo, o MDS afirmou que, caso sejam constatadas irregularidades “quanto ao cumprimento do objeto pactuado e quanto à boa e regular utilização dos recursos públicos”, poderá solicitar a devolução de recursos à União.

Em nota, a associação Terra Livre disse “que está disposta a investigar qualquer suspeita de irregularidade”. O presidente da ONG pernambucana, Sandreildo José dos Santos, disse que pode ter ocorrido erro no preenchimento da lista de prestação de contas.

“Nós temos alguns problemas. Essas cozinhas trabalham com povo de rua, muita dificuldade com documento. Mas se tiver indícios de ingerência, a gente vê”, disse Santos.

Procurada pelo JC, a assessoria da deputada Rosa Amorim afirmou que não há impeditivos para que a assessora Ana Lúcia Gusmão Brindeiro ocupe o cargo de vice-presidente da associação Terra Livre, mas ressaltou que “seu trabalho como assessora parlamentar não se relaciona com a função que a mesma executa na associação”.

Apesar disso, a assessoria da deputada disse que está acompanhando caso.

Da Líder do Vale Online