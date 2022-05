Atuação de Ubiratan Rocha apresenta resultado na 8ª DESEC

Policiais civis da Equipe da 8ª DESEC, da 27ª Delegacia de Abreu e Lima, e da 30ª Delegacia de Itamaracá, coordenados pelos Delegados Ubiratan Rocha Fernandes, Rômulo Aires da Silva, Natália de Souza Araújo e Pedro Henrique Neves, prenderam em flagrante delito duas pessoas, após informações de que uma trama estaria sendo planejada para matar uma pessoa na cidade de Abreu e Lima.

Ubiratan atuou no Pajeú antes de assumir a missão na 8ª DESEC.

Cientes da informação, um cerco foi realizado nas cidades de Itapissuma, Iguarassu e Abreu e Lima, instante em que dois carros utilizados pela dupla foram abordados na altura do Shopping de Igarassu. Na ocasião, munições de 9mm foram localizadas no veículo, depósitos bancários, dispositivos eletrônicos e uma grande quantia em dinheiro.

Em seguida, os policiais foram até a residência da dupla e, ao chegarem se depararam com outro homem armado, que resistiu à prisão, iniciando uma troca de tiros com o efetivo policial. Ele foi preso junto com um revólver calibre 38 e munições, sendo encaminhado para a Delegacia de Abreu e Lima.

Por fim, as equipes tomaram ciência de que a arma usada era de um familiar dos alvos, fator que motivou outras diligências que resultaram na apreensão de uma pistola 9mm. Após os procedimentos legais, os presos foram apresentados em audiência de custódia e ficaram à disposição da Justiça Pública. Do Nill Júnior