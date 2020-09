Bandidos tentam assaltar carro-forte e incendeiam veículos no Sertão de PE

Uma tentativa de assalto a um carro-forte foi registrada, no início da tarde dessa terça-feira (1º), na altura do quilômetro 220 da BR-110, em Petrolândia, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, suspeitos ocupavam dois automóveis e quando perceberam a presença da viatura policial, um dos veículos conseguiu logo fugir, já o outro, através de seus ocupantes, precisou atear fogo em mais dois automóveis, que estavam transitando, no intuito de fechar o tráfego na rodovia.

Ambos os automóveis ocupados pelos suspeitos não foram interceptados pela PRF. Devido ao incêndio nos dois carros, que foram tomados de assaltos, houve a interdição do trecho da rodovia para que fosse feita a limpeza, além da retirada dos veículos.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros precisou se deslocar até o local para conter as chamas. Durante a ação criminosa, não houve feridos. Até o fechamento desta matéria, a polícia não havia confirmado se os criminosos teriam conseguido roubar alguma quantia do carro-forte.

Do NE10 Interior