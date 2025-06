BOATOS AFIRMAM QUE BRENO ARAUJO ESTÁ DEIXANDO O PSB E SE FILIANDO AO PT

Um assunto movimento o cenário político de Serra Talhada neste final de semana.

Segundo comentários, o dentista Breno Araújo, marido da prefeita de Serra Talhada Márcia Conrado e presidente do PSB municipal, pré-candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa de Pernambuco, pode estar se preparando para abandonar o ninho socialista. Conforme os comentários, Breno poderia estar se filiando ao PT, mesmo partido da esposa.

A mudança faria parte de uma estratégia para viabilizar sua pré-candidatura a deputado estadual nas eleições de 2026.

Para apimentar ainda mais os boatos, na manhã desta terça-feira blogs da região publicaram matéria onde Breno aparece ao lado do vereador petista George Freitas de Paulista, região metropolitana do Recife, onde o pré-candidato diz: “Estamos unindo forças com quem tem compromisso de verdade com o povo. George é um nome que inspira confiança e luta por justiça social. Essa aliança fortalece nossa caminhada e mostra que nosso projeto é coletivo, plural e está crescendo onde pulsa o coração de Pernambuco”, afirmou Breno Araújo após o encontro com o vereador.

Tal informação, no entanto vai de encontro a informações anteriores quando foi divulgado que o prefeito do Recife, João Campos, presidente nacional do PSB e provável candidato a governo do estado na eleição do ano que vem, declarou que apoiaria Breno em alguma cidades do interior.

Marcia, como se sabe, até agora está fechada politicamente com João campos.

Da Líder do Vale Online