Investigado por estupro e pedofilia, ator da Globo é preso no Rio de Janeiro

José Dumont; ator foi preso no Rio de Janeiro por suspeita de pedofilia e estupro de vulnerável

O ator José Dumont foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Rio de Janeiro com vídeos de pornografia infantojuvenil. Intérprete de Coronel Eudoro em Nos Tempos do Imperador (2021) e escalado para a inédita Todas as Flores, ambas da Globo, ele é investigado por estupro de vulnerável e pedofilia.

Segundo as informações obtidas pelo Notícias da TV, a prisão ocorreu nesta quinta (15) em uma ação da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV).

“O autor foi preso em flagrante pelo crime de armazenamento de imagens de sexo envolvendo crianças. A investigação está sob sigilo”, informou a polícia em nota para a reportagem.

O artista de 72 anos é investigado por ter supostamente mantido um relacionamento com um fã de 12 anos, ao qual teria oferecido ajuda financeira. A partir desse envolvimento, ele teria iniciado uma troca de beijos e carícias íntimas com o adolescente.

Essa aproximação foi registrada por câmeras de segurança e usadas como base para a abertura da investigação policial. Os oficiais realizaram um mandado de busca e apreensão na casa de Dumont, cumprido nesta quinta.

De acordo com a polícia, durante a operação de busca na residência do ator foram encontrados imagens e vídeos de sexo envolvendo crianças, o que motivou a prisão em flagrante.

Dumont foi levado à delegacia e encontra-se à disposição da Justiça.

O ator está no elenco de Todas as Flores, novela do Globoplay com estreia prevista para outubro. Na trama, ele interpreta um dos comparsas do esquema de tráfico humano comandado por Zoe (Regina Casé). A reportagem não localizou a equipe de Dumont até a atualização deste texto.

Trajetória consolidada

Com mais de 40 anos de carreira nas artes cênicas, Dumont é um dos principais atores da teledramaturgia brasileira. No currículo, o ator conta com papéis como Gil Marruá, pai de Juma, na primeira versão de Pantanal (1990) e Mané Coxo em A História de Ana Raio e Zé Trovão (1990).

Na Globo, além de Nos Tempos do Imperador, o artista atuou em tramas como Onde Nascem os Fortes (2018), Velho Chico (2016) e América (2005). Na Record, ele trabalhou na série Milagres de Jesus (2014) e em novelas como Caminhos do Coração (2007) e Ribeirão do Tempo (2010).

