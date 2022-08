Briga de herança: Em Serra Talhada, sobrinho não aceita divisão de terras e causa confusão em propriedade do tio

Um homem compareceu à delegacia de Serra Talhada para reclamar do seu sobrinho, que desde que foi feita a divisão das terras da família, na qual cada membro foi beneficiado de acordo com a decisão da justiça, ele vem tendo problemas com esse sobrinho que herdou e reside em uma propriedade logo ao lado das suas terras.

O seu sobrinho parece não concordar com o que foi homologado pela justiça e desde então vive a lhe importunar dizendo que as terras do tio são dele também. Para provocar, o sobrinho tem entrado na propriedade do tio e cortado as árvores nativas do local.

Isso vem ocorrendo com frequência, mas o tio não demonstra qualquer tipo de reação, contudo pede à polícia que o sobrinho responda pelos atos que vem cometendo ao cortar algumas árvores sem autorização.

As informações foram obtidas com exclusividade pela produção do programa Frequência Democrática. Do Vila Bela Online