Briga entre irmãos com foices deixa um com ferimento na cabeça e outro com braço fraturado e dedos amputados em Serra Talhada

Dois irmãos se envolveram em uma violenta disputa na madrugada desta quarta-feira (09), na zona rural de Serra Talhada. Ambos foram hospitalizados com ferimentos graves causados por golpes de foice.

Por volta da madrugada, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para socorrer

José Rildo Herculano e Francinaldo Moreira Herculano, moradores da Fazenda Canafístula. De acordo com as primeiras informações, os irmãos armaram-se com foices e iniciaram uma briga.

José Rildo sofreu um corte profundo no couro cabeludo, enquanto Francinaldo teve o antebraço direito gravemente atingido, com fratura exposta do úmero e amputação de dedos da mão esquerda. Os dois foram encaminhados ao Hospital Eduardo Campos e permanecem sob observação médica.

As circunstâncias que levaram ao confronto ainda estão sendo apuradas pelas autoridades locais.