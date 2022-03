Cadê o milhão de Fernando Monteiro para o Pereirão?

Promessa do parlamentar foi feita há mais de um ano e ainda não saiu do papel

Em janeiro do ano passado, o Deputado Federal Fernando Monteiro (Progressistas) anunciou de viva voz no programa Revista da Cultura, a liberação de emenda ma casa de R$ 1 milhão para revitalização do estádio Pereirão, em Serra Talhada.

Aliado da prefeita Márcia Conrado e do ex-prefeito Luciano Duque, Monteiro disse que aguardava apenas o projeto a ser entregue pelo Secretário Nailson Gomes (Esportes) para fazer o aporte através de emenda no orçamento.

Os Deputados Federais Gonzaga Patriota e Kaio Maniçoba liberaram após provocação do radialista Francys Maya R$ 550 mil em emendas. Os R$ 300 mil já estão investidos em vestiários e cabines de rádio. A emenda de Gonzaga Patriota ainda não foi liberada. Os recursos da emenda de Fernando priorizariam gramado e iluminação em LED.

Em junho do ano passado, o Secretário de Esportes de Serra Talhada, Nailson Gomes, chegou a postar em suas redes sociais as primeiras imagens da reforma do gramado do Pereirão.

“Com a Secretaria de Serviços Públicos, estamos finalizando a limpeza do terreno para receber o novo gramado”, disse.

Mas o dinheiro não saiu, o gramado não veio, o mato cresceu e o que se viu a partir de postagem do blog foi a péssima situação e repercussão estadual do abandono da praça de esportes.

Rodrigo Novaes cutuca Duque: sobre o tema, o Deputado Estadual Rodrigo Novaes chegou a ironizar e dizer que o ex-prefeito e pré-candidato a Estadual, Luciano Duque deveria ter como prioridade a reforma do estádio.

A cutucada foi ao vivo, falando ao radialista Francys Maya na rádio Vilabela FM. Do Nill Júnior