Cadeirante atinge homem com facão após confusão em bar de Serra Talhada

Uma briga registrada na noite desta quinta-feira (03), no bairro Alto do Bom Jesus, em Serra Talhada, terminou com um homem gravemente ferido após ser atingido com um golpe de facão na cabeça. O caso ganhou repercussão pelo fato do autor da agressão ser cadeirante.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe do 14º BPM foi acionada por volta das 19h30 para intervir em uma ocorrência envolvendo arma branca. Ao chegar ao local, os policiais se depararam com um tumulto, populares reunidos e uma ambulância do SAMU prestando atendimento à vítima, que estava desacordada.

O autor da agressão estava com um facão em mãos e foi imediatamente ordenado a largar a arma. Segundo testemunhas, a confusão começou quando a vítima, que consumia bebida alcoólica em um bar, teria assediado verbalmente uma mulher, usando palavras de teor sexual. A atitude gerou revolta entre os presentes, e um desentendimento foi iniciado.

Durante a confusão, o cadeirante se aproximou da vítima, que estava sentada, e desferiu um golpe com o facão, causando um corte profundo na cabeça e levando à perda de consciência. O SAMU prestou os primeiros socorros e encaminhou o ferido ao Hospital Regional (Hospam), onde, segundo boletim médico, ele não corre risco de vida.

O agressor foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil com o facão e um pedaço de madeira apreendidos na cena. Ele foi autuado em flagrante por lesão corporal.