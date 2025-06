CAI EM QUASE 22% ARRECADAÇÃO DE ST EM MAIO EM RELAÇÃO A ABRIL

A arrecadação dos impostos e taxas municipais de Serra Talhada caíram quase 22% no mês de maio em relação ao mês anterior.

Em maio, do dia 01 ao dia 31 Serra Talhada arrecadou R$ 2.569.040,88, em abril essa arrecadação foi de R$ 3.274.907,12

Apesar de maio ser o mês onde se comemora o dia das mães, com incremento nas vendas do comércio, isso não se refletiu na arrecadação do município.

Os dados são da Associação Comercial de São Paulo.

Baseados na arrecadação dos quatro primeiros meses do ano, economistas projetaram uma arrecadação nos 12 meses do ano em torno de R$ 40 milhões, com a queda registrada neste mês os números foram revistos e a previsão agora é que Serra Talhada arrecade em 2025 R$ 35 milhões. Esses valores, no entanto, podem sofrer alterações, para mais ou para menos, de acordo com o comportamento da economia.

As arrecadações citadas pela Associação Comercial de São Paulo se referem aos impostos e taxas municipais.

Apesar da queda Serra Talhada continua liderando entre os municípios do seu porte, como Arcoverde e Araripina.

No Pajeú, segue disparado na frente com mais do dobro da arrecadação de Afogados da Ingazeira, a segunda maior cidade da Região.

Da Líder do Vale Online