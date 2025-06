Câmara de Serra Talhada explica diárias e destaca avanços institucionais

A Câmara Municipal de Serra Talhada divulgou uma nota oficial, nesta terça-feira (10), em relação aos gastos com diárias destinadas à participação de vereadores em congressos e eventos institucionais. No comunicado, o Legislativo municipal defende a legalidade e a importância desses investimentos, destacando avanços concretos conquistados a partir das formações e articulações políticas promovidas nesses espaços.

Segundo a nota, os congressos e encontros nacionais são tratados como instrumentos estratégicos de qualificação e fortalecimento da atividade parlamentar, e não como privilégios. “É um dever institucional que fortalece o trabalho legislativo e qualifica a atuação dos parlamentares”, afirma o texto.

Como exemplo de resultados práticos, a Câmara citou a criação do programa Câmara Cidadã, responsável por emitir quase 6 mil carteiras de identidade em apenas um ano e meio de funcionamento, contribuindo para reduzir a demanda reprimida por esse serviço na cidade.

Outro ponto destacado foi o início da capacitação dos servidores da Casa sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), além da implantação de sistemas internos de gestão digital, que têm como objetivo otimizar a comunicação, reduzir o uso de papel e tornar os serviços mais acessíveis à população.

A Câmara anunciou também a implantação de um sistema de votação eletrônica, que permitirá o acompanhamento, em tempo real, das votações e do posicionamento de cada vereador. A iniciativa é apresentada como um avanço no compromisso com a transparência e o controle social.

A presidência da Casa ainda lembrou que, mesmo com os investimentos em qualificação e tecnologia, a atual gestão já realizou duas devoluções de recursos aos cofres públicos, resultado de ações de contenção de despesas e gestão eficiente.

“É lamentável que, diante de avanços tão significativos, prefiram desvirtuar os fatos e transformar iniciativas coletivas em disputas pessoais”, diz a nota.

A Câmara finaliza reafirmando seu compromisso com a ética, a responsabilidade no uso do dinheiro público e o desenvolvimento de Serra Talhada. “Nenhuma perseguição ou tentativa de desinformação será maior do que a missão de servir à população”, conclui.

DO Nill Júnior