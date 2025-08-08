Câmara de Serra Talhada nega provas de racismo em plenário, mas abre investigação interna

A Câmara Municipal de Serra Talhada divulgou, nesta sexta-feira (8), uma nota de esclarecimento reafirmando seu compromisso com o respeito, a igualdade e o combate a qualquer forma de discriminação. Segundo o texto, a Casa Legislativa “não tolera, sob nenhuma circunstância, condutas racistas, ofensivas ou discriminatórias em seu plenário”.

A manifestação ocorre após o vereador China Menezes afirmar ter sofrido ataques da vereadora Alice Conrado, como: “Negro Seboso”. A Presidência da Câmara afirmou que, até o momento, “não há comprovação dos fatos narrados. Nenhum servidor presente confirmou as alegações, e os registros eletrônicos da Casa não identificaram as falas atribuídas”.

Ainda assim, “por respeito à verdade e à transparência”, a presidência determinou a instauração de medidas internas de apuração, que seguem em curso com rigor, observando o regimento interno e a legislação vigente.

A nota reforça que a Câmara continuará trabalhando para manter o plenário como um espaço democrático, plural e respeitoso, onde as diferenças de opinião não ultrapassem os limites do respeito à dignidade humana.

“Seguiremos vigilantes, mantendo o plenário como espaço democrático e plural, onde o debate de ideias jamais ultrapasse os limites do respeito à dignidade humana”, conclui o comunicado.

Do Júnior Campos