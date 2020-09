Caminhão tomba e deixa dois feridos na BR-232

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente nesta sexta-feira (18) no quilômetro 125, da BR-232, em São Caetano, no Agreste pernambucano. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ocorreram dois acidentes.

No primeiro deles, um caminhão tombou e deixou dois feridos leves, interditando uma faixa da rodovia. Ainda de acordo com a PRF, o caminhão está ocupando a rodovia aguardando a chegada do guincho. O local está sinalizado.

Na faixa contrária estava transitando um veículo de passeio que diminuiu a velocidade para ver o acidente. Um outro veículo que vinha atrás colidiu nele, vindo a capotar. O veículo já foi removido da rodovia.

O Samu foi acionado para socorrer os feridos e prestou atendimento no local.

Do NE10 Interior