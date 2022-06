Caminhoneiro serra-talhadense é sequestrado e criminosos roubam mais de 20 rodas de carreta

O motorista de uma carreta com placas de São Marcos/RS foi vítima de um sequestro na madrugada deste domingo (19). Ele estava com o veículo estacionado no pátio de um posto de combustíveis, às margens da BR-030, na saída de Guanambi para Caetité.

De acordo com informações do radialista Lindomar Alves, os criminosos renderam o caminhoneiro e o fizeram levar o veículo até a área de uma pedreira abandonada, onde foram retirados 22 rodas da carreta.

Elas foram carregados em um outro veículo que estava estacionado no local. Apenas as duas rodas dianteiros não foram levadas. As porcas chegaram a ser retiradas, no entanto, os pneus permaneceram no local.

O motorista, natural da cidade de Serra Talhada/PE, ficou preso na cabine, amarrado pelos pés e pelas mãos. Horas depois da ação criminosa, ele conseguiu desamarrar os pés e foi até a rodovia pedir socorro.

Ainda de acordo com o radialista, ele disse que três indivíduos chegaram quebrando os vidros do veículo por volta de meia noite, o obrigando a ir até a área da pedreira sob constantes ameaças.

A Polícia Militar foi chamada para registrar a ocorrência. Até o memento, os autores da ação criminosa não foram identificados.

Informações da Agência Sertão