Caminhonete roubada em Sergipe é recuperada pela PRF em Serra Talhada

Uma caminhonete roubada no município de Lagarto, em Sergipe, foi recuperada na quinta-feira (14), na BR 232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. O motorista do veículo foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O flagrante foi realizado durante uma fiscalização da Operação Semana Santa, no km 405 da rodovia. Em consulta, foi descoberto que a caminhonete portava placas clonadas e possuía um registro de roubo do dia 21 de março deste ano.

O motorista informou apenas que a caminhonete não era dele. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada e poderá responder por receptação de veículo roubado. Do Vila Bela Online