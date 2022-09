Carga de madeira irregular é retida pela PRF em Belém de São Francisco

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reteve uma carga de madeira irregular, no domingo (18), durante uma fiscalização na BR 116, em Belém de São Francisco, no Sertão pernambucano. O volume da mercadoria transportada era diferente do declarado no documento florestal, o que configura crime ambiental.

O flagrante foi realizado durante fiscalização a uma carga de madeira da espécie maçaranduba, que havia saído de Belém, no Pará, em direção a Marechal Deodoro, em Alagoas. Durante a abordagem, o motorista apresentou a Guia Florestal(GF) e a nota fiscal eletrônica de 25 m³ de madeira serrada, mas após medição e descontado a tolerância, foi constatado que o veículo transportava 32,3 m³.

A medição foi constatada por agentes do IBAMA e a equipe emitiu um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para o condutor pela irregularidade. O caso foi encaminhado ao órgão ambiental.

