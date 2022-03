Carlos Evandro desmente boatos mas não descarta aliança futura com grupo de Márcia e Luciano

No programa Frequência Democrática dessa segunda-feira (21), na rádio Vilabela, o âncora Francys Maya falou sobre as especulações em torno do nome de Carlos Evandro (Avante) que andam circulando na cidade de que ele teria entrado de vez no grupo do ex-prefeito Luciano Duque e da prefeita Márcia Conrado, ambos do PT.

Maya trouxe ao programa o destaque de que os boatos falavam, inclusive, que o convite a Carlos Evandro teria partido da própria prefeita, que já teria conversado com ele anteriormente e que o suposto convidado já estaria até mesmo atuando como uma espécie de conselheiro do governo.

O radialista contou ainda que entrou em contato com Carlos Evandro para saber se a história procedia. “Eu entrei em contato e ele respondeu que no momento nada disso procede, disse assim ‘eu continuo firme e forte com Sebastião Oliveira, vou apoiá-lo nessas eleições, inclusive Fabrízio Ferraz’, aí eu insisti: ‘mas vocês não conversaram em nenhum momento? E ele disse: ‘meu fi, conversar eu converso com ela, com Luciano, com qualquer um’”, afirmou.

Perguntado sobre o que poderia acontecer depois das eleições, Carlos Evandro sinalizou que não descarta uma aliança. “Meu fi, aí é outra conversa. Aí outras coisas podem acontecer, mas no momento não”, contou Maya.

"Dr. Carlos Evandro me disse que futuramente esse pode ser o caminho, mesmo tendo gente dizendo que ele já teria trilhado ele e que um dos seus filhos estaria prestes a servir o Governo Municipal em alguma área não definida. Ele nega, disse que agora não", finalizou o comunicador.