Carnaíba aplica 34 mil doses contra a Covid-19

A cidade de Carnaíba aplicou até a última sexta-feira (14) um total de 34.050 doses de vacinas contra a Covid-19 na população em geral. Os dados foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde.

São 13.249 primeiras doses entre a população acima de dezoito anos, 12.695 segundas doses, 5.083 doses de reforço, 1.895 primeiras doses entre o público de 12 a 17 anos e 1.128 segundas doses entre o público de 12 a 17 anos .

Em termos de porcentagem, 97,24% da população adulta foi vacinada com primeira dose, 95,81% está com o esquema vacinal completo com a segunda dose, 99,86% dos adolescentes receberam primeira dose e 59,52% dos adolescentes concluíram o esquema vacinal com segunda dose.

Quanto à dose de reforço, 90,45% dos idosos estão vacinados, bem como 81,21% dos profissionais de saúde e 31,36% da população acima de 18 anos.

Confira os dados da vacinação na cidade por grupos prioritários:

Adolescentes de 12 a 17 anos

1ª dose – 1.895

2ª dose – 1.128

Bancários

1ª dose – 04

2ª dose – 04

Trabalhadores da Indústria

1ª dose – 71

2ª dose – 71

Limpeza urbana

1ª dose – 14

2ª dose – 13

Guarda Municipal

1ª dose – 07

2ª dose – 07

Trabalhadores dos Programas Sociais – SUAS (CREAS, CRAS, Bolsa Família, Criança Feliz e Conselho Tutelar)

1ª dose – 25

2ª dose – 25

Reforço – 08

População privada de liberdade

1ª dose – 10

2ª dose – 09

Pessoas com 18 a 29 anos

1ª dose – 2.378

2ª dose – 2.184

Reforço = 222

Pessoas com 30 a 39 anos

1ª dose – 2.111

2ª dose – 1.977

Recusa: 01

Reforço = 405

Pessoas com 40 a 49 anos

1ª dose – 1.913

2ª dose – 1.884

Recusa: 10

Reforço = 474

Pessoas de 50 a 59 anos

1ª dose – 1.635

2ª dose – 1.602

Recusas: 07

Reforço = 1.036

Caminhoneiro

1ª dose – 10

2ª dose – 08

Gestantes e puérperas vacinadas:

1° dose – 192

2° dose – 181

Pessoas com Deficiência permanente vacinadas:

1ª dose – 127

2ª dose – 104

D. única – 01

Pessoas com Comorbidades vacinadas:

1ª dose – 671

2ª dose – 617

Reforço: Imunossuprimimidos – 16

Profissionais da Educação vacinados

1° dose – 469

2° dose – 430

Total de Profissionais de Saúde vacinados

1ª dose = 330

2ª dose = 327

Reforço = 268

Comunidade Quilombola vacinada

1ª dose = 223

2ª dose = 216

Recusas: 04

Idosos de 60 anos e mais vacinados

1ª dose = 2.934

2ª dose = 2.911

Reforço = 2.654

Recusa: 58

Do Nill Júnior