Carreta de Serra Talhada se envolve em grave acidente na CE-292 e motorista morre no local

Na manhã desta quinta-feira (31), um grave acidente foi registrado na rodovia CE-292, envolvendo uma carreta carregada de soja com placa de Serra Talhada-PE.

Segundo informações, o veículo teria perdido o controle e descido uma ribanceira. O motorista, que estava sozinho, ficou preso nas ferragens e morreu no local. A identidade da vítima ainda não foi confirmada, assim como se era ou não natural de Serra Talhada.

O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados para a ocorrência, realizando a remoção do corpo e garantindo a segurança no trecho.

A CE-292 liga municípios do Cariri Oeste, no Ceará, ao Sertão do Araripe, em Pernambuco, sendo Exu a primeira cidade pernambucana após a divisa com o Crato-CE.