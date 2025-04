Carreta e carga avaliados em cerca de dois milhões de reais são recuperados pela PRF em Agrestina

Uma carreta roubada e a carga avaliados em cerca de dois milhões de reais foram recuperados, na madrugada desta quinta-feira (3), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O veículo foi encontrado no trecho urbano de Agrestina, no Agreste de Pernambuco.

Policiais receberam informações de que um caminhão roubado estaria trafegando nas proximidades de Agrestina e realizaram buscas até encontrar o veículo estacionado em frente a uma residência. Quando a equipe se aproximou, seis homens que estavam descarregando a mercadoria correram para uma área de mata.

Foram realizadas buscas na região, mas eles não foram localizados. A carga era composta por alimentos e outros produtos, que foram recuperados na casa e no caminhão. Uma motocicleta com sinais de adulteração foi abandonada na fuga.

O condutor do caminhão foi encontrado no município do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Agrestina, que irá investigar o caso. Os bens recuperados foram devolvidos ao proprietário.