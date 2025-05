Caso Jaime: médicos descartam infarto

O vereador Jaime Inácio, de Serra Talhada, foi levado ao Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam) nesta sexta-feira (9) após passar mal e relatar dores no peito. Inicialmente, havia a suspeita de um princípio de infarto, o que mobilizou a equipe médica da unidade.

No entanto, em contato com o blog, o diretor do Hospam, Leonardo Carvalho, informou que o quadro é estável e o diagnóstico de infarto foi descartado. “Está bem. Estável. Não se confirmou infarto, não”, afirmou, por mensagem.

Jaime permanece sob observação na sala vermelha do hospital, onde recebe cuidados intensivos como medida de precaução.