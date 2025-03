CEHAB anuncia licitação para construção de maternidade em Serra Talhada

A Companhia Estadual de Habitação e Obras (CEHAB) anunciou o processo licitatório para a construção de uma maternidade em Serra Talhada-PE. O edital prevê a contratação de uma empresa especializada em engenharia para executar as obras e desenvolver os projetos legal e executivo do equipamento de saúde.

De acordo com o aviso publicado, a sessão de abertura está marcada para o dia 9 de junho de 2025, às 10h.

Investimento e estrutura

Para a construção da maternidade em Serra Talhada, serão investidos R$ 125 milhões com recursos estaduais. O equipamento contará com 150 leitos e atenderá gestantes de diversos municípios do Sertão pernambucano, incluindo Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Brejinho, Carnaíba, Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, Quixabá, Santa Terezinha, São José do Egito, Solidão, Tabira, Tuparetama, Betânia, Calumbi, Carnaubeira da Penha, Flores, Floresta, Itacuruba, Santa Cruz da Baixa Verde, São José do Belmonte e Triunfo.

Com essa estrutura, a expectativa é ampliar a assistência à saúde materno-infantil na região, garantindo mais qualidade e suporte para gestantes e recém-nascidos.

Do Júnior Campos