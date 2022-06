Cem vidas perdidas

O total de mortes pelas chuvas em Pernambuco subiu para 100, nesta terça-feira (31), segundo nova atualização do Governo do Estado. As mortes ocorreram desde a última quarta-feira (25).

De acordo com o secretário estadual de Defesa Social, Humberto Freire, há o registro de 16 pessoas desaparecidas, sendo 14 por soterramento, em áreas da Vila dos Milagres, Jardim Monte Verde, Curado IV e Areeiro; e duas levadas pela enxurradas, sendo uma em Jaboatão Centro e outra em Paratibe, em Paulista.

Forças de segurança pública e da defesa social atuam, nesta terça-feira, em quatro áreas de deslizamentos e dois locais onde duas pessoas teriam sido levadas pelas chuvas – todas na Região Metropolitana do Recife.

“Para se chegar a esse número, cruzamos uma série de informações disponíveis, como as ocorrências geradas no Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciods), os resgates feitos nas áreas afetadas, perícias feitas no Instituto de Medicina Legal (IML) e relatos feitos por familiares aos serviços de defesa civil e assistência social. Há um esforço de todos para, além de termos precisão no monitoramento e atualização da situação, também fornecer o apoio necessário às vítimas e familiares neste momento de dor”, ressalta o secretário.

As forças são lideradas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e compostas pela Defesa Civil, Forças Armadas, Samu, PRF e órgãos municipais.

O secretário indicou que, para as buscas, o Estado leva em consideração todos os casos em que há algum relato de desaparecido. Há 14 casos confirmados, com nomes já identificados, depoimentos de parentes, e outros dois em que algum morador apontou a ausência ou cujo relato está impreciso, mas que também são objeto de atenção. Os dois casos nessa situação ocorreram na Vila dos Milagres, no bairro do Barro, Zona Oeste do Recife. Do Nill Júnior