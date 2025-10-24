China Menezes desafia líder do governo a apresentar obras de Márcia com recursos próprios e volta a reclamar de ironias e desprezo de colegas na Câmara

O vereador China Menezes, subiu o tom, na última terça-feira (21), ao usar a tribuna da Câmara de Serra Talhada. Em um discurso duro, o parlamentar lançou dois desafios públicos ao líder do governo, Giliardi Mendes (PT), e criticou a falta de entregas com recursos próprios da Prefeitura, que tem à frente a prefeita Márcia Conrado (PT).

No plenário, China cobrou que o líder apresente obras realizadas com verba exclusiva do município, sem o apoio de emendas parlamentares ou convênios, e ainda prove, com notas fiscais, os gastos da gestão na Festa de Setembro, evento que o governo tem usado como vitrine de uma suposta boa saúde financeira.

“Porque a entrega não tem. Me diga que eu quero que faça um desafio. Faça um desafio aqui: me diga as entregas que o governo está fazendo com recurso próprio. Bem, lembrando aí, eu quero que o líder do governo, que falou numa festa de setembro, graças a Deus foi realizar a festa, mas eu quero, faça um desafio… chegar com uma nota fiscal dizendo que o governo pagou”, disparou o oposicionista.

O vereador destacou ainda que suas cobranças não têm caráter pessoal, mas são direcionadas à falta de transparência e de resultados da atual gestão.

“Agradeço a todos e sempre respeitarei. Agora, não vou estar baixando a cabeça, não estou falando mentiras. Na hora que eu estiver falando mentira aqui, eu pedi desculpa, porque eu não tenho esse costume de estar denegrindo a imagem de ninguém; pontuou.

Mas o discurso de China não parou nas críticas à administração. O vereador também apimentou o debate político ao voltar a se queixar do comportamento de alguns colegas na Câmara. Segundo ele, não é de hoje que vem sendo tratado com ironias, desprezo e risadinhas debochadas nos bastidores e até durante as sessões.

“…ao contrário, me faz comigo, mas eu sou grande e tenho Deus e meu povo, no meu lado, para me dar força e coragem para falar o que é certo, o que está sendo errado, e para melhorar a Serra Talhada”, afirmou Menezes.

Do Júnior Campos