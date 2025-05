China quebra o silêncio e revela como Márcia reagiu ao seu apoio a Luciano Duque: “Se eu fosse ela tomaria a mesma atitude”

Em participação no último episódio do ElesPOD, apresentado por Júnior Campos e Marina Ferraz, o vereador China Menezes abriu o jogo sobre os bastidores da política de Serra Talhada. Ele falou abertamente sobre sua relação com a prefeita Márcia Conrado (PT), após declarar apoio à reeleição do deputado estadual Luciano Duque — principal adversário político da gestora.

Eleito pela base governista com mais de 1.500 votos, China foi direto ao ponto ao ser questionado se estaria sofrendo algum tipo de retaliação por parte do governo municipal. “Não tem retaliação, não. Ficou resolvido minha situação com a prefeita, quando eu tive a conversa com ela. E ficou bem sincero”, afirmou o parlamentar, em tom firme.

Na última sessão na Câmara de Vereadores, China fez duras críticas à gestão municipal, inclusive apontando falhas na condução da máquina por parte de alguns secretários. No ElesPOD, ele reforçou a crítica e foi ainda mais longe: “Se fosse eu, já tinha exonerado seis”, disparou.

Sobre a conversa que teve com Márcia Conrado, o vereador destacou que houve sinceridade de ambas as partes. “Não tem o que tá com mágoa, porque assim, ela foi verdadeira. Enquanto ela foi verdadeira comigo, não tem o que tá… isso tá sendo covarde”, disse.

China também destacou que sua decisão de apoiar Duque é clara e transparente: “A direção da minha posição de defender o Luciano Duque, né? E tá ali com o Luciano. São coisas que ficam entre eu e ela ali”, comentou, revelando que a prefeita compreendeu sua escolha política.

Foi nesse contexto — de reconhecer que, com a declaração de apoio a Duque, haveria uma mudança natural na relação política e no acesso a serviços vinculados ao governo municipal, como na área da saúde — que ele completou: “Então, eu disse a ela, tá certo. Se fosse ela, faria a mesma…tomaria a mesma atitude. E eu disse a a senhora, tá certa. Porque se fosse eu, faria a mesma… tomaria a mesma atitude.”

O vereador também reafirmou sua postura com relação à coerência política: “Ah, eu fui verdadeiro com ela, porque não adianta dizer não tô e por trás tá pedindo voto pra Luciano”, disse.

DO Júnior Campos