Choque entre motocicletas mata dois jovens em Afogados da Ingazeira; mãe de uma das vítimas sobrevive

Um grave acidente entre duas motocicletas tirou a vida de dois jovens no final da tarde desta terça-feira (8), no bairro Padre Pedro Pereira, em Afogados da Ingazeira, próximo ao trevo que dá acesso ao município de Tabira.

As vítimas foram identificadas como Wesley, conhecido como “Cabelinho”, e David Fernando. Ambos morreram no local, de forma imediata, devido à violência do impacto.

Segundo informações preliminares, uma ultrapassagem indevida pode ter sido a causa do acidente, que foi registrado em vídeo e mostra o momento exato da colisão entre as motos.

A mãe de David estava na garupa de uma das motocicletas e foi socorrida com vida pelo SAMU, sendo encaminhada ao Hospital Regional Emília Câmara. Apesar do susto, seu estado de saúde é estável.