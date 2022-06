CHUVAS EM PERNAMBUCO: UFRPE decide manter atividades e aulas remotas até sexta-feira

Devido às chuvas, a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) decidiu manter aulas e atividades administrativas, no formato remoto, até a próxima sexta-feira (03). Vale para os campus do Recife (Dois Irmãos) e Cabo de Santo Agostinho (na Região Metropolitana). Também para o Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas (Codai), que fica em São Lourenço da Mata (RMR).

“Em decorrência do estado de calamidade pública na Região Metropolitana de Recife, dos impactos causados na infraestrutura de nossas instalações e para garantir a plena segurança de nossa comunidade, as atividades administrativas e acadêmicas dos campi da Região Metropolitana permanecerão remotas até a próxima sexta (03/06), exceto as atividades essenciais”, explica um comunicado da UFRPE divulgado nesta terça-feira (31).

A recomendação da reitoria é que as avaliações que estão previstas para ocorrerem desta quarta-feira (1º) até 8 de junho sejam também realizadas remotamente.

A Rural tem cerca de 17 mil pessoas entre estudantes, docentes e técnicos. Desse total, cerca de 10 mil estão no Recife e nas unidades da Região Metropolitana. Há campus também no Agreste (Belo Jardim) e no Sertão (Serra Talhada). Do Vila Bela Online