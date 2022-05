Chuvas torrenciais deixam Recife embaixo d’água e adiam jogo do Sport

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou, na tarde desta segunda-feira (23), o aviso meteorológico para pancadas de chuva com intensidade moderada a forte no Grande Recife e Zona da Mata.

Em diversas regiões houve alagamentos e rajadas de vento que causaram transtornos a moradores.

A orientação da Defesa Civil do Recife é de que moradores de locais de risco procurem abrigos seguros e acionem o órgão pelo telefone 0800.081.3400. A ligação é gratuita e o plantão é permanente, com atendimento 24 horas por dia .

No Recife, alagamentos foram registrados em bairros como o Ibura e Pina, na Zona Sul; Tejipió, Prado, Afogados e Madalena, na Zona Oeste; São José e Santo Antônio, no Centro; e em Beberibe, na Zona Norte.

Em Olinda, houve transtornos nos bairros de Ouro Preto, Jardim Fragoso, Peixinhos e Bonsucesso. No Alto da Conquista, parte do forro de gesso do teto de uma escola cedeu e quase atingiu uma mulher.

No bairro de Salgadinho, também em Olinda, uma mulher de 60 anos ficou ferida após rajadas de ventos destelharem o teto de casas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela foi ferida na perna e levada para a Unidade de Pronto Atendimento dos Torrões. O nome da mulher não foi divulgado.

As fortes chuvas castigaram bastante o gramado do estádio da Ilha do Retiro. Com isso, a partida entre Sport x CRB que está marcada para esta noite, às 20h, corre risco de não acontecer, já que o campo de jogo está completamente alagado.

De acordo com informações de bastidores, a diretoria rubro-negra já colocou a drenagem do gramado para funcionar desde cedo, mas não surtiu muito efeito. Com isso, o clube acionou mais três bombas auxiliares para melhorar a drenagem a fim de dar condições de a bola rolar.

Mesmo com os esforços da direção do Sport, quem vai determinar se o jogo será adiado ou não é o árbitro do jogo, o paulista Vinicius Gonçalves Dias Araujo, juntamente com os seus auxiliares Evandro de Melo Lima e Daniel Luis Marques, ambos de São Paulo. Do Nill Júnior