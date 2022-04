Cimpajeú começa a discutir Serviço de Inspeção Municipal

O Consórcio de Integração dos Municípios do Pajeú (Cimpajeú) realizou nesta sexta-feira (1º) uma reunião na sede do Sebrae Serra Talhada para discutir a implantação do SIM – Serviço de Inspeção Municipal nas cidades consorciadas.

Estiveram presentes a gerente geral do Cimpajeú, Hilana Santana; o gerente do Núcleo de Agricultura do Cimpajeú, João Pedro; o gerente regional do Sebrae, Henrique Malaquias; a técnica de de Meio a

Ambiente, Naiara Gomes; e o secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Calumbi, Jailson Antônio.

Segundo o Cimpajeú, a reunião foi inicial para conhecimento do serviço e sua importância para os municípios consorciados e região. O SIM – Serviço de Inspeção Municipal é responsável pela realização da fiscalização industrial e sanitária dos produtos de origem animal, assegurando ao consumidor a qualidade e a segurança do alimento de origem animal. Do Nill Júnior