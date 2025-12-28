Cobrança de R$ 330 vira caso de polícia após ameaças de morte em Serra Talhada
Uma ocorrência envolvendo cobrança de dívida de forma ameaçadora foi registrada pela Polícia Militar em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.
De acordo com informações do 14º BPM, a guarnição foi acionada pela Central de Operações por volta das 11h11 para averiguar uma denúncia de ameaça relacionada à cobrança de uma dívida no valor de R$ 330,00, referente à venda de cosméticos.
No local, o solicitante relatou que o imputado teria chegado à sua residência chutando a porta e fazendo ameaças verbais, afirmando que iria “pegá-lo e encher de bala”. Ainda segundo o denunciante, o suposto autor teria enviado áudios pelo WhatsApp, em modo de visualização única, reiterando as ameaças.
Já o imputado negou as acusações. Ele afirmou que atua há cerca de 30 anos no ramo de vendas, que realizou a cobrança de forma pacífica e que nunca utilizou ameaças para receber valores. Segundo ele, a cobrança seria necessária para a prestação de contas de suas vendas.
Diante das versões apresentadas, ambas as partes foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada para os devidos esclarecimentos. A ocorrência resultou na lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).