Colisão entre carro e moto deixa dois mortos e um ferido na BR-232, em Serra Talhada

Uma colisão entre um carro Fiat Uno Mille e uma motocicleta deixou dois homens mortos, um de 34 e outro de 53 anos, e um de 40 anos ficou ferido na tarde deste domingo (27), na BR-232 em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, o acidente aconteceu nas proximidades da entrada do bairro Vila Bela, as duas pessoas que estavam na motocicleta não resistiram aos ferimentos e faleceram no local. O condutor do carro ficou ferido.

Ainda de acordo com informações, o motorista do Fiat Uno apresentava sinais de embriaguez.

Até o fechamento desta matéria, as vítimas não foram identificadas.