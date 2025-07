Colisão entre motos deixa quatro feridos em rodovia que dá acesso ao aeroporto de Serra Talhada

Uma colisão entre duas motocicletas deixou quatro pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (2), na rodovia que liga o bairro da Caxixola ao Aeroporto Santa Magalhães, em Serra Talhada.

Segundo informações repassadas em boletim do SAMU, duas vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e outras duas pelo SAMU. Três delas foram encaminhadas ao Hospital Eduardo Campos (HEC) e uma ao Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam).

Os feridos são todos do sexo masculino. Um deles, de 44 anos, foi atendido pela Unidade de Suporte Avançado (USA) com fratura em membro inferior esquerdo, mas estava em estado estável. Outro paciente, de 27 anos, atendido por equipe básica, também estava estável e sem sinais de fratura.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas. O trânsito no local ficou lento por alguns minutos, mas já foi normalizado.

Do Júnior Campos