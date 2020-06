Colisão envolvendo duas motos e um carro deixa cinco pessoas feridas na BR-232 em Serra Talhada

Uma colisão entre duas motos e um carro de passeio deixou um saldo de cinco pessoas feridas na tarde dessa segunda-feira (01), na BR-232 em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, o acidente aconteceu após o condutor do carro de passei perder o controle do veículo, vindo a capotar, invadir a contra mão da via, e colidir com as duas motocicletas.

Ainda de acordo com informações, as vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para o Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam), onde umas das vítimas, uma adolescente de 17 anos foi transferida em estado grave para o Hospital da Restauração (HR) em Recife.

As vítimas que estão no Hospam não correm risco de vida. O condutor do carro já teve alta da unidade médica.