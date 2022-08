Coluna FalaPE – Semana com olhos voltados para as pesquisas

A semana que se inicia nesta segunda-feira (08), será marcante por ser a semana em que serão divulgadas as primeiras pesquisas de intenção de voto para governador, após as convenções realizadas no final de julho e começo de agosto.

Segundo informações divulgadas pelo Blog do Elielson, a primeira pesquisa será divulgada já na segunda-feira, e será do Real Time Big Data. Já na terça-feira (09), haverá a divulgação dos levantamentos do Instituto Opinião e do Potencial.

A última pesquisa a ser divulgada nesta semana será a da Opus Consultoria, na quarta-feira (10). O último levantamento havia sido realizado pelo Instituto Conectar, e divulgado pelo Blog do Jamildo na sexta-feira 29/07.

Nele, Marília Arraes (SD) aparecia na liderança seguida por Raquel Lyra (PSDB) em segundo, Miguel Coelho (UB) em terceiro, Anderson Ferreira (PL) candidato do presidente Bolsonaro em quarto lugar, e em quinto o candidato governista, Danilo Cabral (PSB).

O povo quer saber: como serão os números das próximas pesquisas?

