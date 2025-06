Com João Campos à frente do PSB, Lula dá recado a Pernambuco – e Márcia Conrado precisa se mover

A oficialização do nome de João Campos como presidente nacional do PSB, neste domingo (1º), durante evento em Brasília, não apenas fortaleceu o campo progressista no plano nacional, como acendeu de vez o alerta no interior de Pernambuco — especialmente em Serra Talhada, onde a prefeita Márcia Conrado (PT) vive um impasse político que só se agrava.

Com um discurso carregado de simbolismo e afeto, o presidente Lula (PT) reafirmou a aliança histórica com o PSB e cravou que Geraldo Alckmin continuará como seu vice na chapa para 2026. “Minha relação com o PSB é carnal, umbilical”, disse Lula, deixando evidente que, ao menos no plano nacional, o alinhamento entre PT e PSB segue intacto — e fortalecido.

A fala do presidente, no coração político do país, tem impacto direto em Pernambuco, onde a relação entre Márcia Conrado e a governadora Raquel Lyra (PSD) está visivelmente arranhada. Márcia, que apoiou Raquel no segundo turno de 2022, viu o vínculo com o Palácio das Princesas se deteriorar rapidamente, sobretudo após a nomeação de Miguel Duque, filho do deputado Luciano Duque, para a presidência do IPA.

Miguel, adversário direto da prefeita na eleição de 2024, foi visto como aposta do grupo de oposição, e sua nomeação por Raquel soou como um recado — ou corte — à gestora petista. Desde então, a distância entre ambas aumentou, e o clima, nos bastidores, é de rompimento iminente.

Enquanto isso, a prefeita de Serra Talhada se move na direção contrária: estreita laços com João Campos. O prefeito do Recife já visitou Márcia em sua casa, gesto simbólico e político, que alimentou rumores de uma nova aliança. O movimento não é de agora: na eleição de Olinda, Márcia esteve ao lado de João apoiando Vinicius Castello, num gesto interpretado como ensaio em direção ao PSB.

Questionada recentemente sobre quem seguirá — Raquel ou João —, Márcia foi categórica: “Sigo a orientação do meu partido.” Com Lula deixando claro, em Brasília, que o caminho é com o PSB, a sinalização é forte.