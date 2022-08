Com tema “Maria mãe e discípula eucarística”, programação da Festa de N. S. da Penha é lançada

A programação da 232ª Festa de Nossa Senhora da Penha foi lançada nesta manhã de quarta (10), no auditório do Colégio Imaculada Conceição. A festa que acontecerá de 29 de agosto a 08 de setembro em Serra Talhada.

Com o tema “Maria mãe e discípula eucarística”, a festa da padroeira é mais do que dias de diversão, são dias de devoção e renovação de fé com o nosso povo.

Estiveram presentes o Padre Josenildo Nunes, pároco de Nossa Senhora da Penha; a prefeita Márcia Conrado; Padre Américo; Sr Rogério Brito; o vereador China Menezes; Irmã Luzinete Amorim; o presidente da CDL, Maurício Melo; e a representante do conselho paroquial, Lia Aragão.

Programação:

29/08 – Hasteamento da Bandeira

18h -Terço e procissão da bandeira;

19h- Eucaristia com Pe. George Lourenço.

30/08 – Noite das Famílias

19h – Novena e eucaristia com Pe. Gilvan Bezerra de Lima

31/08 – Noite dos discípulos missionários da Paróquia

19h – Novena e eucaristia com Pe. José Ailton

01/09 – Noite dos servidores públicos municipais, estaduais e federais.

19h- Novena e eucaristia com Pe. Jorge Adjan

02/09 – Noite dos profissionais liberais

19h- Novena e eucaristia com Pe. Erinaldo Sultério

03/09 – Noite das comunidades Rurais.

19h- Novena e eucaristia com Pe. Miguel Nunes

04/09 – Noite da Juventude – EJC

9h- Eucaristia;

15h- Romaria da Juventude;

19h- Novena e eucaristia com Pe. Américo Leite.

05/09- Noite dos comerciantes, comerciários, sistema S, SIMDCOM, CDL.

19h- Novena e eucaristia com Pe. Claudivan Siqueira

06/09- Noite das Crianças

19h- Novena e eucaristia com Pe. Wanderson Eduardo

07/09- Noite dos filhos residentes em outras cidades.

19h- Novena e eucaristia com Pe. Edilberto Brasil

08/09 – Festa da Natividade de Nossa Senhora da Penha.

9h- Eucaristia Solene com D. Egídio Bisol;

17h- Procissão;

18h- Missa de Encerramento da Festa, com D. Egídio Bisol.

