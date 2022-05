Comitê Regional de Prevenção de Acidentes dá orientação sobre a Festa de Aniversário de Serra Talhada

Representantes do Comitê Regional de Prevenção de Acidentes – que conta com cerca de 14 órgãos participantes – estiveram nesta manhã de quinta (05), na Rádio Vilabela de Serra Talhada para passar algumas orientações e explicar como será a atuação deste órgãos na Festa de Aniversário de Serra Talhada nesta noite.

Estiveram presentes, a gerente da XI Geres Carla Millene, o coordenador da CIRETRAN Serra Talhada João Duque Filho, o Tenente Ivoncleiton da Polícia Militar de Pernambuco, o chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Serra Talhada Bruno Miguel e Ricardo Magalhães do Núcleo de Policiamento da PRF.

Na pauta, orientações sobre os cuidados que devem ser tomados para garantir uma festa tranquila e sem acidentes. Carla Millene frisou que o Hospam estará de prontidão para atender a população, mas lembrou que o essencial é que as pessoas tenham cuidado e responsabilidade, tanto na festa como no percurso ao local.

A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal estarão com um trabalho intenso para garantir a tranquilidade no evento. A polícia Militar montará um esquema que buscará garantir a fluidez no trânsito e segurança no entorno. Já a PRF está monitorando as rodovias que dão acesso à Serra Talhada por conta da expectativa de Serra Talhada recebeu um grande público da região que virá ao evento.

Um ponto importante foi sobre o cuidado no consumo de álcool que deve ser evitado por vai dirigir. Do Vila Bela Online