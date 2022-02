Compesa denuncia vandalismo em estação elevatória no Agreste

A Compesa informa que a Estação Elevatória 2, integrante do Sistema Limoeiro, foi alvo de ação de vandalismo na madrugada deste sábado (12).

A unidade foi encontrada durante a manhã com pneus ateados fogo. Com isso, dois quadros de comando e um quadro de distribuição de energia foram destruídos pelas chamas.

O Boletim de Ocorrência já foi registrado. A maior prejudicada pela ação é a população de Limoeiro, que está com o abastecimento de água temporariamente suspenso.



A Compesa já está com equipes em campo fazendo o levantamento dos prejuízos e mobilizando novos equipamentos para o início dos serviços necessários.

A expectativa é que todas as intervenções sejam finalizadas na próxima quarta-feira (16), quando o sistema será retomado e a distribuição de água voltará de forma gradual. Por fim, a Companhia destaca que está com reforço de carro-pipas. Do Nill Júnior