CONFIRMADO: Romero do Carro do Som voltará à Câmara para votar as contas de Luciano Duque no dia 10 de junho

O blog obteve com exclusividade a confirmação de que o vereador licenciado Romero do Carro do Som (PSD) irá reassumir sua cadeira na Câmara Municipal de Serra Talhada nos próximos dias. A volta ao Legislativo tem um motivo claro: participar da votação das contas do ex-prefeito e atual deputado estadual Luciano Duque (SD), referentes ao exercício financeiro de 2019.

Em conversa com o blog nesta sexta-feira (30), Romero confirmou que irá retornar à Câmara. “Sim”, respondeu, ao ser questionado se voltaria ao plenário para a votação. Segundo ele, a formalização do pedido de exoneração do cargo de secretário de Relações Institucionais será feita no começo da próxima semana, já que a votação está marcada para o dia 10 de junho.

Romero ainda encaminhou ao blog uma mensagem confirmando que a votação ocorrerá após a apresentação da defesa escrita de Luciano Duque:

“As contas serão votadas após apresentação da defesa escrita de Luciano. Será na sessão do dia 10 de junho.”

A movimentação política é estratégica. Romero foi eleito vereador em 2024, mas licenciou-se do cargo a convite da prefeita Márcia Conrado (PT), para assumir uma função no primeiro escalão do governo. Com sua saída, o suplente Gin Oliveira (também do PSD) ocupou a vaga. Agora, com a iminente votação das contas de Duque — um tema que mobiliza diferentes forças políticas na cidade —, Romero deverá retomar o mandato, devolvendo Gin à suplência.

As contas de 2019 do então prefeito Luciano Duque foram aprovadas com ressalvas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE), após intenso debate no órgão, envolvendo seis sessões e voto divergente acolhido pela maioria dos conselheiros, que apontaram problemas na contabilização dos restos a pagar.

Com a leitura do parecer do TCE já feita em plenário no último dia 20, o processo foi encaminhado à Comissão de Finanças da Câmara, responsável por elaborar o parecer final que será votado em plenário. A expectativa é de que a sessão do dia 10 de junho seja marcada por forte articulação política.

Nos bastidores, o retorno de Romero à Câmara tem sido interpretado por alguns como um movimento de alguém prestes a sair da engrenagem governista.