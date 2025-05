Consumo de café despenca em abril em meio à alta de preços

O consumo de café no Brasil caiu quase 16% em abril, em relação a igual mês de 2024, em meio à disparada de preços, mostram dados divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de café (ABIC), nesta quinta-feira (22).

O café ficou 80% mais caro em 12 meses até abril para o brasileiro, a maior inflação em 30 anos, segundo o IBGE.

No acumulado do ano, entre janeiro e abril, as vendas do grão caíram 5,13%, em relação ao mesmo período de 2024, para 4,7 milhões de sacas de 60 quilos.

Os dados da ABIC são referentes às vendas do varejo, que representam de 73% a 78% do consumo interno.

Dentre os tipos de café, o solúvel foi o que mais encareceu em abril, na comparação com o mesmo mês de 2024.