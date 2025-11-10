COP30 começa nesta segunda; saiba o que está em jogo e o que esperar da conferência sobre a crise do clima

A 30ª Conferência do Clima da ONU (COP30) começa nesta segunda-feira (10) em Belém (PA), a primeira realizada na Amazônia. Serão duas semanas decisivas para a ação global contra as mudanças climáticas.

Cerca de 50 mil pessoas — entre diplomatas, líderes, ativistas, cientistas e empresários — participam do encontro. A Cúpula de Líderes, que terminou na sexta (7), já indicou o tom político das negociações:

acelerar a transição energética,

ampliar o financiamento climático e

proteger as florestas tropicais (entenda a cúpula em 10 pontos).