Corpo de Bombeiros detalha atendimento no acidente que vitimou Josivan Ventura na BR-232

O Corpo de Bombeiros de Serra Talhada divulgou detalhes da ocorrência registrada na madrugada deste sábado (31), na BR-232, que resultou na morte de Josivan Ventura da Silva, de 44 anos. A colisão envolveu um caminhão bi-trem e um veículo de passeio, modelo Chevrolet Ônix, e aconteceu nas imediações do antigo posto do Corpo de Bombeiros, por volta das 4h da manhã.

De acordo com o relatório da guarnição, ao chegar ao local, a equipe encontrou um caminhão Volvo FH 540, de placa SNO4D93, transportando uma carga identificada pelo número 30/1202, com a carroceria de placa SNY1D38. O veículo estava atravessado na pista, em um ângulo de aproximadamente 45 graus, com a frente cravada em uma barreira de barro – local identificado como ponto de impacto e parada final.

Cerca de 10 metros à frente, estava o Ônix, de placa RZF2C81, com múltiplas avarias, principalmente na parte frontal lateral esquerda, indicando o ponto provável da colisão com o caminhão. Dentro do carro, os bombeiros localizaram Josivan Ventura da Silva preso no banco traseiro, em decúbito ventral, sem indícios de uso do cinto de segurança. A vítima apresentava respiração irregular (gasping) e estava inconsciente.

Ainda segundo os bombeiros, uma médica que passava pelo local em uma ambulância prestou os primeiros atendimentos e relatou que Josivan ainda apresentava pulso. Com uso de ferramentas de desencarceramento, a equipe conseguiu abrir as portas traseiras do veículo e retirar a vítima, que apresentava fraturas nos dois braços, fratura exposta na perna direita, ausência de resposta pupilar (midríase) e presença de vômito.

Imediatamente, Josivan foi conduzido ao Hospital Eduardo Campos (HEC), mas já sem dados confiáveis de saturação e batimentos cardíacos. Na chegada à unidade hospitalar, a vítima foi encaminhada à sala vermelha, onde a equipe médica realizou manobras de reanimação (RCP), administrou adrenalina e tentou reverter o quadro clínico. No entanto, o óbito foi confirmado após o protocolo médico.

Após o atendimento, o Corpo de Bombeiros recolheu o material utilizado e retornou à base. O motorista do caminhão envolvido no acidente não foi encontrado no local.

DO Júnior Campos