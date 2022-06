Corpo de Dom Phillips é velado em Niterói

A esposa do jornalista, Alessandra Sampaio, exaltou a figura de Dom e avaliou que a luta precisa continuar.

corpo de Dom Phillips foi velado neste domingo (26) no Cemitério Parque da Colina, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Durante o velório, um pronunciamento foi lido pela irmã do jornalista. Sian Phillips destacou os motivos que levaram Dom a ser assassinado e selou um compromisso de continuar o trabalho dele.

“Ele estava tentando dizer ao mundo o que estava acontecendo com a floresta e seus habitantes. Sua missão entrou em conflito com os interesses daqueles que exploram a Amazônia, sem se importar com o impacto destrutivo dessas atividades ilegais. Estamos comprometidos em continuar com esse trabalho. A história precisa ser dita!”, declarou.

A esposa do jornalista, Alessandra Sampaio, exaltou a figura de Dom e avaliou que a luta precisa continuar.

Ainda neste domingo, acontece uma homenagem a Dom nos Arcos da Lapa, no centro, a partir das 16h. Os organizadores pedem que as pessoas usem a cor verde.

Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira desapareceram no último dia 5. Eles tinham saído da comunidade São Rafael rumo a Atalaia do Norte, no Amazonas, e foram mortos a tiros no caminho. Os corpos foram encontrados no último dia 15.

De acordo com a Polícia Federal, Bruno Pereira denunciava ameaças sofridas na região. O indigenista estava atuando como colaborador da Univaja, uma entidade mantida pelos próprios indígenas da região, que tinha como foco impedir invasão da reserva por pescadores ilegais e narcotraficantes. Três homens já foram presos por terem participação no crime.

Do noticiasaominuto