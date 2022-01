Corpo de vítima de acidente na PE 320 será sepultado nesta segunda-feira

O corpo de Elisvaldo Mendes dos Reis, conhecido por Kika, solteiro, 34 anos será sepultado às 16h desta segunda-feira (3), no cemitério de Carnaíba.

A informação foi confirmada pelo repórter Marcony Pereira, ao programa Manhã Total da Rádio Pajeú.

Elisvaldo morava no sítio Varzinha, no município de Carnaíba e era filho de Edvaldo Mendes da Silva e Dejacy Mendes dos Reis.

Segundo apurou Marcony, o corpo de Elisvaldo chegou à casa dos pais, na Rua Antônio Maciel, onde está sendo velado, por volta de 1h da madrugada.

Elisvaldo foi vítima de um acidente na tarde deste domingo (2), na PE 320, entre Afogados da Ingazeira e Tabira.

Ele conduzia uma motocicleta Twister de cor vermelha no sentido Tabira/Afogados quando perdeu o controle, bateu na proteção lateral da pista e desceu uma ribanceira, vindo a óbito.

Segundo informações do repórter, a família recebeu a notícia com muita surpresa, visto que Elisvaldo era caseiro e não tinha o costume de sair de casa. “Não entendemos o que ele foi fazer em Tabira”, disse um familiar em reserva a Marcony Pereira. Do Nill Júnior