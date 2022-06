Corpos de Dom e Bruno foram encontrados, diz esposa do jornalista

Alessandra Sampaio, mulher do jornalista britânico Dom Phillips, afirmou que os corpos do marido e do indigenista brasileiro Bruno Pereira foram encontrados, de acordo com o canal Globo News.

As autoridades ainda não confirmaram a informação. Dom e Bruno estavam desaparecidos na região do Vale do Javari, no oeste do Amazonas, desde o dia 5 de junho.

Sampaio disse que foi comunicada primeiro pela embaixada britânica. A Polícia Federal teria entrado em contato em seguida, dizendo que os corpos ainda precisam passar por perícia para serem identificados.

Ontem, a PF informou que mergulhadores encontraram pertences de Dom e Bruno, incluindo uma mochila e um documento. Amarildo da Costa Oliveira, chamado de “Pelado”, foi preso em flagrante na última terça (7), por posse de drogas e de munição de uso restrito. Ele é suspeito de envolvimento no sumiço. A defesa de Amarildo nega envolvimento dele com o desaparecimento.

Polícia Federal nega – Depois de a mulher de Dom Phillips, Alessandra Sampaio, afirmar que recebeu a notícia de que os corpos do jornalista inglês e do indigenista Bruno Araújo Pereira foram encontrados pelas equipes de busca, a PF no Amazonas divulgou há pouco uma nota para informar que “não procedem as informações”.

“Conforme já divulgado, foram encontrados materiais biológicos que estão sendo periciados e os pertences pessoais dos desaparecidos. Tão logo haja o encontro, a família e os veículos de comunicação serão imediatamente informados”, afirmou a Superintendência Regional de Polícia Federal no estado, que coordena a Operação Javari.

Por volta das 10h, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja) também veio a público informar, pelas redes socais que “não é verdadeira a informação de que foram encontrados corpos na área da busca”. Acabamos de confirmar com nossa equipe em campo”, disse a organização. Do Nill Júnior