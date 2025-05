Correios terá Selo Comemorativo em homenagem a Dom Francisco

Foi deferido pela presidência dos Correios, a pedido do deputado federal Carlos Veras (PT), primeiro-secretário da Câmara dos Deputados, o pedido de emissão de um selo comemorativo em homenagem ao centenário de nascimento de Dom Francisco Austregésilo de Mesquita Filho (1924–2006).

Conhecido como o “Profeta do Sertão”, Dom Francisco foi o segundo bispo diocesano de Afogados da Ingazeira, onde atuou por 40 anos, sendo referência nacional pela defesa do povo sertanejo, pelos clamores contra a fome e a seca, e pela luta por justiça social e dignidade para os mais pobres.

A ideia da homenagem a Dom Francisco partiu do Rotary de Afogados da Ingazeira, como parte das festividades alusivas ao centenário do bispo. Se vivo fosse, ele teria completado 100 anos no dia 4 de março de 2024.

Do Nill Júnior