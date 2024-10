Criança de 10 anos morre após sofrer choque elétrico em academia do Recife

Um menino de 10 anos morreu após sofrer um choque elétrico enquanto brincava na Academia Recife da Praça Doutor Arnaldo Assunção, no bairro do Engenho do Meio, zona oeste da cidade. O caso ocorreu na noite desta quarta-feira (2), e a morte foi confirmada na manhã desta quinta-feira (3).

De acordo com testemunhas, o garoto, identificado como Tomás Felipe Bandeira da Rocha, brincava com outros três amigos quando encostou em um armário instalado na academia e sofreu a descarga elétrica.

Todos teriam sido atingidos pelo choque, mas apenas Tomás foi socorrido em estado grave. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a criança foi levada a uma unidade de saúde por testemunhas, mas não resistiu. Do Júnior Campos