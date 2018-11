Criança de 2 anos morre queimada após quarto pegar fogo no Agreste de PE

Uma criança de dois anos morreu carbonizada no final da tarde dessa sexta-feira (23) no Centro de Toritama, no Agreste de Pernambuco. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o menino estava dormindo no quarto dele quando provavelmente houve um curto-circuito na tomada do ventilador.

Ainda segundo os bombeiros, o quarto foi tomado pelas chamas e a criança morreu no local. O fogo foi controlado e a Polícia Civil está no local para investigar o caso.

Do G1